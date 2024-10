Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 28 Ottobre

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 28Roberto spera che il ritorno di Marina a Palazzo sia un segno di riconciliazione, ma la donna lo mette di fronte a una condizione chiave per poter continuare insieme. La tensione tra Roberto e Filippo cresce riguardo alla gestione della radio, con Filippo che si oppone apertamente ai piani del padre.Rossella continua a subire comportamenti inappropriati dal primario Fusco, che mettono a rischio la sua serenità in ospedale?.