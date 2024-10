Romadailynews.it - Ainé, “Buio Leggero Tour” il 7 novembre a Largo Venue (Roma)

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Via Biordo Michelotti 2 Biglietti disponibili su: Dice.fm Perè in arrivo “”, la seconda parte del suo concept album in uscita su tutte le piattaforme digitali l’11 ottobre. L’artista R&B sarà ail 7per la sua prima data del. Il nuovo concept album diè un diario emotivo che racconta l’elaborazione di una separazione e la successiva rinascita. É il cammino che parte dal preannuncio del dolore fino ad arrivare alla scoperta dell’armonia tra l’ombra e la luce. Dodici brani per dodici mesi, dodici mesi per cadere e rialzarsi. Se la prima parte, “”, raccontava la perdita di direzione, delle certezze e il crollo delle fondamenta di quello che si era costruito.