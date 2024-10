Vince Russo: “La WWE ha gestito male il debutto dei Motor City Machine Guns” (Di domenica 27 ottobre 2024) I Motor City Machine Guns sono i nuovi WWE Tag Team Champions, ma secondo Vince Russo la WWE sta facendo un torto ad Alex Shelley e Chris Sabin. Parlando a “Sportskeeda WrestleBinge”, l’ex membro del team creativo della WWE ha spiegato che il nuovo tag team non ha mostrato nulla di unico, poichè lo stile “high-flying”, che hanno contribuito a rendere popolare, è già ampiamente presente nella programmazione della compagnia. Il pensiero di Vince Russo “I Motor City Machine Guns sono stati uno dei primi tag team ad utilizzare lo stile “high-flying”. Ora lo usano tutti, quindi non è più così speciale. Come ho già detto, nella puntata di oggi di Smackdown, li ho visti fare delle cose che Gargano e Ciampa avevano fatto solo 30 minuti prima. Questo stile è ciò che li ha resi speciali, ma lo utilizzavano letteralmente 10, 15 anni fa, prima di chiunque altro. Zonawrestling.net - Vince Russo: “La WWE ha gestito male il debutto dei Motor City Machine Guns” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Isono i nuovi WWE Tag Team Champions, ma secondola WWE sta facendo un torto ad Alex Shelley e Chris Sabin. Parlando a “Sportskeeda WrestleBinge”, l’ex membro del team creativo della WWE ha spiegato che il nuovo tag team non ha mostrato nulla di unico, poichè lo stile “high-flying”, che hanno contribuito a rendere popolare, è già ampiamente presente nella programmazione della compagnia. Il pensiero di“Isono stati uno dei primi tag team ad utilizzare lo stile “high-flying”. Ora lo usano tutti, quindi non è più così speciale. Come ho già detto, nella puntata di oggi di Smackdown, li ho visti fare delle cose che Gargano e Ciampa avevano fatto solo 30 minuti prima. Questo stile è ciò che li ha resi speciali, ma lo utilizzavano letteralmente 10, 15 anni fa, prima di chiunque altro.

