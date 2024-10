Vietnam, la furia del tifone Trami: piogge incessanti e alberi sradicati (Di domenica 27 ottobre 2024) Il tifone Trami ha causato forti precipitazioni e venti mentre si avvicinava al Vietnam centrale. L’emittente nazionale VTV ha mostrato alberi sradicati che bloccavano il traffico mentre la pioggia si abbatteva sulla città di Da Nang. Le autorità hanno chiuso quattro aeroporti della regione, hanno invitato le imbarcazioni a mettersi al riparo e hanno avvertito la popolazione di non lasciare le proprie case. Prima di raggiungere il Vietnam, la tempesta tropicale ha causato massicce inondazioni e frane nelle Filippine, dove il numero di morti e dispersi ha raggiunto quasi 130, secondo il presidente Ferdinand Marcos. Lapresse.it - Vietnam, la furia del tifone Trami: piogge incessanti e alberi sradicati Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilha causato forti precipitazioni e venti mentre si avvicinava alcentrale. L’emittente nazionale VTV ha mostratoche bloccavano il traffico mentre la pioggia si abbatteva sulla città di Da Nang. Le autorità hanno chiuso quattro aeroporti della regione, hanno invitato le imbarcazioni a mettersi al riparo e hanno avvertito la popolazione di non lasciare le proprie case. Prima di raggiungere il, la tempesta tropicale ha causato massicce inondazioni e frane nelle Filippine, dove il numero di morti e dispersi ha raggiunto quasi 130, secondo il presidente Ferdinand Marcos.

