VIDEO | La gestazione negata per altre e altri, protesta anche a Messina (Di domenica 27 ottobre 2024) anche a Messina il sit-in organizzato da Famiglie Arcobaleno in Sicilia. Contestata l'approvazione della legge sul cosiddetto crimine universale di gestazione per altre e altri che colpirà figli e figlie delle coppie omogenitoriali. In piazza Lo Sardo esponenti di Cgil, arcigay, Pd, Più Europa Messinatoday.it - VIDEO | La gestazione negata per altre e altri, protesta anche a Messina Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)il sit-in organizzato da Famiglie Arcobaleno in Sicilia. Contestata l'approvazione della legge sul cosiddetto crimine universale diperche colpirà figli e figlie delle coppie omogenitoriali. In piazza Lo Sardo esponenti di Cgil, arcigay, Pd, Più Europa

