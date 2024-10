Via al cantiere entro il 2025 e tre anni di lavori: gli impegni sull’ospedale unico di Narni-Amelia (Di domenica 27 ottobre 2024) Almeno tre anni di lavori per un costo di circa 86 milioni di euro con la prima pietra che verrà posata entro il 2025 e un costo di circa 86 milioni di euro.L’assessore regionale Enrico Melasecche traccia i punti cardine del progetto per la realizzazione dell’ospedale unico di Narni-Amelia Ternitoday.it - Via al cantiere entro il 2025 e tre anni di lavori: gli impegni sull’ospedale unico di Narni-Amelia Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Almeno trediper un costo di circa 86 milioni di euro con la prima pietra che verrà posataile un costo di circa 86 milioni di euro.L’assessore regionale Enrico Melasecche traccia i punti cardine del progetto per la realizzazione dell’ospedaledi

