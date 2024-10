Van Der Poel: "Spero che Pogacar non migliori nel 2025" (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 - In principio, parlando di un ciclismo sempre più noioso, la miccia l'aveva accesa Victor Campenaerts, al quale aveva poi fatto eco Wout Poels, che ironicamente aveva affermato di aver pensato al ritiro dopo averne visto le gesta al Giro di Lombardia 2024: al coro di 'dissenso' verso le imprese perentorie e senza appello per i rivali di Tadej Pogacar si unisce Mathieu Van Der Poel, che ha un 'auspicio' ben preciso per il 2025. I dettagli E dire che i due sono grandi amici, nonché protagonisti di tanti allenamenti insieme ma, prima ancora, sono avversari su strada e in particolare nelle Classiche, la specialità dell'olandese, che a margine del Criterium de La Nucia (zona al sud della Spagna dove abita e si allena) ha innanzitutto tracciato un bilancio della sua stagione. Sport.quotidiano.net - Van Der Poel: "Spero che Pogacar non migliori nel 2025" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 - In principio, parlando di un ciclismo sempre più noioso, la miccia l'aveva accesa Victor Campenaerts, al quale aveva poi fatto eco Wouts, che ironicamente aveva affermato di aver pensato al ritiro dopo averne visto le gesta al Giro di Lombardia 2024: al coro di 'dissenso' verso le imprese perentorie e senza appello per i rivali di Tadejsi unisce Mathieu Van Der, che ha un 'auspicio' ben preciso per il. I dettagli E dire che i due sono grandi amici, nonché protagonisti di tanti allenamenti insieme ma, prima ancora, sono avversari su strada e in particolare nelle Classiche, la specialità dell'olandese, che a margine del Criterium de La Nucia (zona al sud della Spagna dove abita e si allena) ha innanzitutto tracciato un bilancio della sua stagione.

