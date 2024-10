Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2024 ore 17:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione coda di un chilometro entrato asulla diramazionenord tra Settebagni e il raccordo anulare e sulla diramazionesud da Torrenova a raccordo anulare all’Olimpico si sta disputando l’incontro di calcio Lazio Genoa inevitabili disagi alal termine della partita previste le consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante l’olimpico ricordiamo che è possibile utilizzare le numerose linee di bus verso i quadranti della città vi ricordo la bella lizzazione di via dei Fori Imperiali per tutta la giornata di oggi deviate veloce linee bus disagi al trasporto ferroviario per lavori all’infrastruttura resta sospesa la circolazione dei treni sulla linea fl6Cassino tra Ciampino e Colleferro attivo un servizio bus sostitutivo la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia ...