Stivali mocassino Gucci: l’innovazione chic di Sabato De Sarno (Di domenica 27 ottobre 2024) Life&People.it Di fronte al bivio della crisi, o si muore o ci si salva. E spesso a sopravvivere è colui che ritrova l’essenzialità della vita, in una regressione illuminante al passato. Proprio nei periodi di incertezza, infatti, l’unica arma è lo sguardo disincantato e divertito di un bambino che, nella sua esistenza scevra di pressioni, rivela lo spettacolo dell’autenticità. La medesima poesia che sottende, dirompente, la collezione Gucci primavera-estate 2025, in cui Sabato De Sarno fa sua l’idea che “tutto sarà o sembrerà davvero nuovo solo il giorno in cui smetteremo di invecchiare”. Una rivoluzione briosa e scanzonata concretizzata nella sua casual grandeur, che trova massima espressione negli Stivali mocassino Gucci, sublimazione di un equilibrio nuovo tra un passato da guardare con distaccata ammirazione e un futuro carico di sorrisi eleganti. Leggi tutto 📰 .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Life&People.it Di fronte al bivio della crisi, o si muore o ci si salva. E spesso a sopravvivere è colui che ritrova l’essenzialità della vita, in una regressione illuminante al passato. Proprio nei periodi di incertezza, infatti, l’unica arma è lo sguardo disincantato e divertito di un bambino che, nella sua esistenza scevra di pressioni, rivela lo spettacolo dell’autenticità. La medesima poesia che sottende, dirompente, la collezioneprimavera-estate 2025, in cuiDefa sua l’idea che “tutto sarà o sembrerà davvero nuovo solo il giorno in cui smetteremo di invecchiare”. Una rivoluzione briosa e scanzonata concretizzata nella sua casual grandeur, che trova massima espressione negli, sublimazione di un equilibrio nuovo tra un passato da guardare con distaccata ammirazione e un futuro carico di sorrisi eleganti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:classico avant garde con l'iconico morsetto; Fashion News: magazine online di moda italiana e internazionale; Vestiaire Collective: style collective di Anna Dello Russo | Life&People Mag; Approfondisci 🔍

I nuovi stivali mocassino di Gucci, un classico avant garde, saranno l'ibrido di culto del 2025

(vogue.it)

Proposti in tonalità neutre come il nero, ma anche in colori saturi come il kaki, il rosso Ancora e persino con strass, gli stivali mocassino di Gucci si distinguono per la linea normcore ...

Moda e trend, mocassini superstar: i grandi classici dello stile

(tgcom24.mediaset.it)

Una nuova campagna moda con protagonista Pietro Castellitto celebra i mocassini piu famosi, made in Italy e lanciati nel 1953 ...

I nuovi stivali mocassino di Gucci, un classico avant garde, saranno l'ibrido di culto del 2025

(headtopics.com)

Gucci by Sabato De Sarno ha portato in passerella gli stivali mocassino con l'iconico morsetto, must-have assoluto della stagione Gli stivali mocassino di Gucci saranno l'ossessione fashion del 2025 ...

Stivali equestri, la tendenza 2024 per avere uno stile Equestrian chic anche in città

(vogue.it)

Alti fino al ginocchio, ma senza coprirlo, questi stivali di pelle sono il simbolo dell'eleganza invernale senza rinunciare alla praticità ...