Serie C. Carpi, Pesaro ha lasciato il segno. Martedì con l’Arezzo torna Mandelli (Di domenica 27 ottobre 2024) Tre gare, un solo punto conquistato, 5 gol al passivo e nessuno segnato dopo aver subito la quarta sconfitta di fila in trasferta. Il primo momento di difficoltà della stagione del Carpi è fotografato in questi numeri e nel volto scuro con cui il patron Claudio Lazzaretti ha lasciato, prima dell’intervallo, venerdì sera lo stadio ’Benelli’ di Pesaro (in foto Gerbi) dopo la seconda rete subita dalla squadra di Serpini. Ieri per impegni di lavoro il presidente non era all’antistadio, dove la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo un confronto con il ds Bernardi e il dg Bonzanini: la piena fiducia sia in mister Serpini che nel gruppo non è in discussione, ma la società chiede di rivedere quella foga agonistica delle prime 7 giornate, quando sotto il profilo del gioco il Carpi aveva messo sotto un po’ tutte le rivali. Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, Pesaro ha lasciato il segno. Martedì con l’Arezzo torna Mandelli Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Tre gare, un solo punto conquistato, 5 gol al passivo e nessuno segnato dopo aver subito la quarta sconfitta di fila in trasferta. Il primo momento di difficoltà della stagione delè fotografato in questi numeri e nel volto scuro con cui il patron Claudio Lazzaretti ha, prima dell’intervallo, venerdì sera lo stadio ’Benelli’ di(in foto Gerbi) dopo la seconda rete subita dalla squadra di Serpini. Ieri per impegni di lavoro il presidente non era all’antistadio, dove la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo un confronto con il ds Bernardi e il dg Bonzanini: la piena fiducia sia in mister Serpini che nel gruppo non è in discussione, ma la società chiede di rivedere quella foga agonistica delle prime 7 giornate, quando sotto il profilo del gioco ilaveva messo sotto un po’ tutte le rivali.

