Sara Centelleghe massacrata a colpi di forbici in casa: chi è il vicino di casa arrestato (Di domenica 27 ottobre 2024) colpita a ripetizione con le forbici e lasciata agonizzante in una pozza di sangue, sul pavimento di casa. È Jashan Deep Badhan il ragazzo fermato con l'accusa di aver ucciso Sara Centelleghe, la studentessa 18enne (avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni) trovata senza vita nella notte tra Europa.today.it - Sara Centelleghe massacrata a colpi di forbici in casa: chi è il vicino di casa arrestato Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ta a ripetizione con lee lasciata agonizzante in una pozza di sangue, sul pavimento di. È Jashan Deep Badhan il ragazzo fermato con l'accusa di aver ucciso, la studentessa 18enne (avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni) trovata senza vita nella notte tra

