Roma: apre il nuovo concept store "My Atelier" (Di domenica 27 ottobre 2024) Triumph presenta il nuovo store concept "My Atelier" a Roma Triumph, leader nel settore dell'abbigliamento intimo, è orgogliosa di annunciare l'apertura del primo store monomarca My Atelier in Italia, situato a Roma, in viale Marconi 222-224. Il nuovo store concept offre alla clientela un'esperienza d'acquisto innovativa, formativa e interattiva che supera gli spazi di vendita tradizionali. Con una superficie totale di quasi 84 metri quadri, di cui circa 74 metri quadri dedicati all'area vendita e ai camerini, il nuovo store segue la nuova identità visiva del marchio, saldamente radicata nella filosofia del brand di celebrazione dell'individualità. Un mondo in cui le donne possano abbracciare il proprio essere, la propria personalità e tutto ciò che le rende uniche.

