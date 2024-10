Report spara veleno a urne aperte. E la “bomba” è un petardo dì gossip (Di domenica 27 ottobre 2024) Report contro il centrodestra mentre si vota in Liguria per il rinnovo del consiglio regionale. La puntata del programma di Sigfrido Ranucci andata in onda questa sera, domenica 27 ottobre, ha messo nel mirino - come già ampiamente annunciato negli ultimi giorni - l'attuale ministro della Cultura Alessandro Giuli e il suo ex capo di gabinetto, Francesco Spano, che si è dimesso ad appena 10 giorni dalla nomina. Una dipendente del Maxxi, il museo diretto da Giuli prima di entrare nel governo e in precedenza da Giovanna Melandri, al giornalista di Report ha detto: “Francesco Spano era il fedelissimo di Giovanna Melandri. Quando arrivò Giuli fece una giravolta di 360 gradi e diventò l'uomo di fiducia di Giuli, anzi la sua eminenza grigia dentro al Maxxi. Era Spano che decideva tutto”. Liberoquotidiano.it - Report spara veleno a urne aperte. E la “bomba” è un petardo dì gossip Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024)contro il centrodestra mentre si vota in Liguria per il rinnovo del consiglio regionale. La puntata del programma di Sigfrido Ranucci andata in onda questa sera, domenica 27 ottobre, ha messo nel mirino - come già ampiamente annunciato negli ultimi giorni - l'attuale ministro della Cultura Alessandro Giuli e il suo ex capo di gabinetto, Francesco Spano, che si è dimesso ad appena 10 giorni dalla nomina. Una dipendente del Maxxi, il museo diretto da Giuli prima di entrare nel governo e in precedenza da Giovanna Melandri, al giornalista diha detto: “Francesco Spano era il fedelissimo di Giovanna Melandri. Quando arrivò Giuli fece una giravolta di 360 gradi e diventò l'uomo di fiducia di Giuli, anzi la sua eminenza grigia dentro al Maxxi. Era Spano che decideva tutto”.

