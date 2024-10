Ilrestodelcarlino.it - Regina del Natale con un mese e mezzo di eventi: concerti, ruota, mercatini e più parcheggi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Luci calde, tappeto blu sulle vie del centro, casette gourmet, pista di ghiaccio, Igloo di Bagninopanoramica e grande spettacolo di Capodanno in piazza Roosevelt con musica dal vivo per salutare il nuovo anno. La giunta Foronchi cala l’asso con undiper il2024. Dal 23 novembre al 6 gennaio 2025, prende vita a Cattolica il Christmas Village. "Dopo tre edizioni del brand di successo della ’di ghiaccio’ con le sue luminarie fredde – spiega l’amministrazione comunale – quest’anno Cattolica ha deciso di cambiare atmosfera e di scaldare vie e piazze di luci morbide e avvolgenti. A dare il via al ricco calendario di, sarà lo speciale Opening day del 7 dicembre in Piazza Roosevelt". "Abbiamo confermato l’illuminazione di tutte le vie dello scorso anno e aggiunto via Ferrara – spiega l’assessore Belluzzi –.