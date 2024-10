Premi, a Valentina Lupi il 20° Bianca d’Aponte (Di domenica 27 ottobre 2024) La romana Valentina Lupi ha vinto ad Aversa il Premio Bianca d’Aponte, riservato alle cantautrici, Lupi ha ottenuto anche il Premio della Critica Fausto Mesolella, pari merito con Irene Di Brino, oltre ad essere stata scelta dall’etichetta femminile Maieutica Dischi di Veronica Marchi (vincitrice della prima edizione) per la produzione e pubblicazione di un brano. Alla prestigiosa rassegna, che ha compiuto 20 anni, è dedicato il nuovo radio documentario in cinque puntate ‘La chitarra e una tazza da tè. Storia di Bianca d’Aponte e del Premio a lei dedicato’ prodotto dalla digitale specializzata della Rai, Radio Techeté. Gli autori, Elisabetta Malantrucco e Mauro De Cillis, hanno ricostruito la vita della cantautrice aversana Bianca d’Aponte, prematuramente scomparsa all’età di 23 anni, attraverso le testimonianze degli amici e degli artisti con cui ebbe modo di studiare e collaborare. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La romanaha vinto ad Aversa il, riservato alle cantautrici,ha ottenuto anche ilo della Critica Fausto Mesolella, pari merito con Irene Di Brino, oltre ad essere stata scelta dall’etichetta femminile Maieutica Dischi di Veronica Marchi (vincitrice della prima edizione) per la produzione e pubblicazione di un brano. Alla prestigiosa rassegna, che ha compiuto 20 anni, è dedicato il nuovo radio documentario in cinque puntate ‘La chitarra e una tazza da tè. Storia die delo a lei dedicato’ prodotto dalla digitale specializzata della Rai, Radio Techeté. Gli autori, Elisabetta Malantrucco e Mauro De Cillis, hanno ricostruito la vita della cantautrice aversana, prematuramente scomparsa all’età di 23 anni, attraverso le testimonianze degli amici e degli artisti con cui ebbe modo di studiare e collaborare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valentina Lupi Trionfa al 20° Premio Bianca d’Aponte - Valentina Lupi vince il Premio Bianca d’Aponte 2024 per cantautrici, che ha toccato il traguardo della 20ª edizione. A lei, a pari merito con la livornese Irene Di Brino, anche il Premio della Critica ... (spettacolo.periodicodaily.com)

A Valentina Lupi il 20° Premio Bianca d’Aponte per cantautrici - La romana Valentina Lupi vince il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici, che ha toccato il traguardo della 20 a edizione. A lei, a pari merito con la livornese Irene Di Brino, anche il Premio della C ... (puglialive.net)

Il patto dei lupi Premi vinti e nomination - Scopri tutti i riconoscimenti, le nomination e i premi vinti da Il patto dei lupi. Ha vinto 1 premio César. Il patto dei lupi ha ricevuto 3 nomination ai premi César. Ecco l'elenco completo di ... (comingsoon.it)

WolfWalkers - Il popolo dei lupi Premi vinti e nomination - Scopri tutti i riconoscimenti, le nomination e i premi vinti da WolfWalkers - Il popolo dei lupi. Ha ricevuto 1 nomination ai premi Oscar, 1 nomination ai premi Golden Globe, 1 nomination ai premi ... (comingsoon.it)