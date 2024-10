Quotidiano.net - Polo logistico. Frecciarossa pronti ai test. Da Pistoia a Velim

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Mercitalia Rail, società delLogistica del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha dato inizio ai collegamenti per il trasporto dei nuovi1000 dallo stabilimento Hitachi Rail dialcenter di, in Repubblica Ceca. Sono già stati effettuati due viaggi per trasportare gli ETR1000, modello di, in direzione del circuito di prova i, a cui deve essere aggiunto anche ilesposto a fine settembre a Innotrans, la fiera dedicata ai trasporti di Berlino. Nei mesi che seguiranno, verranno effettuati i viaggi di ritorno ae altri collegamenti in differenti siti italiani al fine di certificare il treno. Ogni1000 trasportato in Repubblica Ceca si compone di otto carrozze e due carri scudo. Ha una lunghezza di 200 metri e un peso superiore alle 450 tonnellate.