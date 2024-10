Formiche.net - Phisikk du role – La resistibile baruffa dei Giuseppi

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Vado a memoria: la politica delle democrazie moderne ha cercato le sue maestranze in ogni dove professionale: avvocatura in particolare, ma anche impresa, sindacato, pubblica amministrazione, pubblici ministeri piuttosto che magistrati giudicanti, operai, giornalisti (veri o presunti, a iosa), testimoni di cultura e di scienze. Qualche rara volta si è rivolta al mondo dello spettacolo: in America il presidente Reagan, attore di western b movie; ancora negli Usa Arnold Schwarzenegger, star hollywoodiana dei film d’azione, eletto governatore repubblicano della California con un recall contro quello democratico; in Italia Giannini, commediante e inventore dell’Uomo Qualunque sul finire degli anni ’40. In questo passaggio storico ne rammentiamo un paio, entrambi attori comici (di mestiere): uno è ucraino e si chiama Zelensky.