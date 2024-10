Pensiero Stupendo (Di domenica 27 ottobre 2024) Accogliere la filosofia per strada, come una moneta perduta. Cercarla nelle fabbriche, sui banconi dei bar, allo stadio fra il primo e il secondo tempo. «Perché ogni persona fa esperienze di vario tipo nella vita (sofferenza, gioia, amore, solitudine, morte) e poi ci pensa su. Senza passeggiare come Socrate, ma si pone il problema, trae la morale. Quindi fa filosofia». Paolo Del Debbio l’ha studiata a lungo, ha avuto la laurea alla Pontificia Università Urbaniana a Roma, poi è diventato uno dei più apprezzati giornalisti e conduttori di Mediaset. Nel frattempo ci ha pensato su pure lui. Il risultato è un libro originale: Siamo tutti filosofi senza saperlo (Piemme editore). Sottotitolo illuminante: Sei storie di vita. Panorama.it - Pensiero Stupendo Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Accogliere la filosofia per strada, come una moneta perduta. Cercarla nelle fabbriche, sui banconi dei bar, allo stadio fra il primo e il secondo tempo. «Perché ogni persona fa esperienze di vario tipo nella vita (sofferenza, gioia, amore, solitudine, morte) e poi ci pensa su. Senza passeggiare come Socrate, ma si pone il problema, trae la morale. Quindi fa filosofia». Paolo Del Debbio l’ha studiata a lungo, ha avuto la laurea alla Pontificia Università Urbaniana a Roma, poi è diventato uno dei più apprezzati giornalisti e conduttori di Mediaset. Nel frattempo ci ha pensato su pure lui. Il risultato è un libro originale: Siamo tutti filosofi senza saperlo (Piemme editore). Sottotitolo illuminante: Sei storie di vita.

