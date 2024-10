Panico in un palazzo, fiamme nelle scale: residenti salvati dai balconi (Di domenica 27 ottobre 2024) La Spezia, 27 ottobre 2024 - Momenti di paura per un incendio che è divampato nella prima mattinata di oggi, 27 ottobre, alla Spezia. I vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti in via Monfalcone nel quartiere di Rebocco per un spegnere le fiamme che si erano propagate da quadro elettrico. Un intero edificio di tre piani è stato evacuato, il fumo aveva invaso alcuni appartamenti. Dopo aver dato l'allarme, i residenti si sono trovati la via della fuga sbarrata dall'incendio che aveva coinvolto un quadro elettrico. Si sono così rifugiati sui balconi in attesa dei soccorsi. Sul posto è arrivata in breve tempo un'autoscala dei pompieri che è stata usata per mettere in salvo le persone, mentre una seconda squadra di vigili del fuoco con respiratori entrava nel palazzo per combattere le fiamme. Lanazione.it - Panico in un palazzo, fiamme nelle scale: residenti salvati dai balconi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La Spezia, 27 ottobre 2024 - Momenti di paura per un incendio che è divampato nella prima mattinata di oggi, 27 ottobre, alla Spezia. I vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti in via Monfalcone nel quartiere di Rebocco per un spegnere leche si erano propagate da quadro elettrico. Un intero edificio di tre piani è stato evacuato, il fumo aveva invaso alcuni appartamenti. Dopo aver dato l'allarme, isi sono trovati la via della fuga sbarrata dall'incendio che aveva coinvolto un quadro elettrico. Si sono così rifugiati suiin attesa dei soccorsi. Sul posto è arrivata in breve tempo un'autoscala dei pompieri che è stata usata per mettere in salvo le persone, mentre una seconda squadra di vigili del fuoco con respiratori entrava nelper combattere le

