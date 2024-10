Nuovo servizio di raccolta dei rifiuti al Porto San Pancrazio: «Ritirata dagli utenti oltre la metà delle tessere» (Di domenica 27 ottobre 2024) «La metà degli utenti interessati dal cambio di modalità di raccolta differenziata a Porto San Pancrazio ha già ritirato la propria tessera, necessaria ad aprire i cassonetti ad accesso controllato che, da metà novembre, gradualmente, sostituiranno i vecchi cassonetti». Lo ha annunciato Amia Veronasera.it - Nuovo servizio di raccolta dei rifiuti al Porto San Pancrazio: «Ritirata dagli utenti oltre la metà delle tessere» Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 27 ottobre 2024) «Ladegliinteressati dal cambio di modalità didifferenziata aSanha già ritirato la propria tessera, necessaria ad aprire i cassonetti ad accesso controllato che, danovembre, gradualmente, sostituiranno i vecchi cassonetti». Lo ha annunciato Amia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo servizio di raccolta dei rifiuti al Porto San Pancrazio: «Ritirata dagli utenti oltre la metà delle tessere» - All’Area Poggi, dove è in corso il ritiro delle schede necessarie ad aprire i cassonetti ad accesso controllato, sono state rilasciate oltre 1.415 card delle 2.829 complessive. L’ecosportello temporan ... (veronasera.it)

Rivoluzione rifiuti, come cambia la raccolta - Oggi il primo incontro con i cittadini per spiegare il nuovo sistema adottato da Hera. Dall’11 novembre la distribuzione del kit ... (msn.com)

Riciclo dei rifiuti tessili, siamo indietro. Ma con eco-design e Qr code per i vestiti vecchi il futuro sarà nuovo - Ogni italiano smaltisce solo 2,7 chili di tessuti all’anno. Pesano informazioni scorrette e una filiera che privilegia il riuso. Dal 2025 la direttiva Ue sulla Responsabilità Estesa del Produttore pre ... (corriere.it)

Nuova modalità di raccolta dei rifiuti: continua la consegna delle 6Card in paese - Continua la consegna della 6Card di Sei Toscana a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, per i rifiuti ... (grossetonotizie.com)