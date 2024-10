«Nuova tariffazione rifiuti: tanti disagi nei condomini, così non funziona» (Di domenica 27 ottobre 2024) Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha raccolto diverse segnalazioni di cittadini e solleva forti dubbi e preoccupazioni circa la recente partenza del sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti in alcune zone di Piacenza. «Nonostante le intenzioni dichiarate di migliorare la Ilpiacenza.it - «Nuova tariffazione rifiuti: tanti disagi nei condomini, così non funziona» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha raccolto diverse segnalazioni di cittadini e solleva forti dubbi e preoccupazioni circa la recente partenza del sistema dipuntuale deiin alcune zone di Piacenza. «Nonostante le intenzioni dichiarate di migliorare la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rifiuti Altopascio: in arrivo le bollette con il saldo 2024 e la simulazione del nuovo tributo puntuale TARIP - Bolletta rifiuti Altopascio: in arrivo il saldo 2024 e la simulazione del nuovo tributo puntuale Tarip. Sono state inviate le bollette relative al saldo della tassa sui rifiuti per l'anno 2024, insiem ... (lagazzettadilucca.it)

Rifiuti, il nuovo sistema di tariffazione Taric arriva a Rignano sull’Arno. Come ritirare i kit - Dal primo gennaio 2025 la Tariffa Corrispettiva ... implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione degli scarti e nella tutela dell’ambiente. (055firenze.it)

Rifiuti Altopascio: in arrivo le bollette con il saldo 2024 e la simulazione del nuovo tributo puntuale - Bolletta rifiuti ... nuovo tributo puntuale, che entrerà effettivamente in funzione dall’1 gennaio 2025. La simulazione non deve essere pagata, ma serve a mostrare come funzionerà il nuovo sistema e ... (luccaindiretta.it)

Rifiuti, così si premiano i cittadini virtuosi - Via libera ai nuovi regolamenti per la ... che riguarda la gestione della tassa sui rifiuti urbani, introducendo per la prima volta la cosiddetta tariffazione puntuale. Si tratta di un sistema ... (ilrestodelcarlino.it)