Nasce l'associazione che valorizza l'antica via. Romano-Lauretana

Costituita ieri, dopo tanti mesi di preparazione e studio, l'associazione "l'antica via Romano-Lauretana" nella sala convegni della Scuola di studi superiori Carlo Urbani dell'Università di Camerino. Questa associazione culturale che ha lo scopo di far conoscere e valorizzare questo antico tracciato viario, che ha collegato Roma e Loreto, seconda città santa dello Stato pontificio. I quattro promotori dell'iniziativa, intervenuti a presentare gli scopi dello statuto associativo, sono Luciano Birocco, Corrado Zucconi, Emanuela Di Stefano e Giovanni Fedeli. Presenti anche varie autorità delle amministrazioni dei comuni interessati da questa antica via. Ha portato dei saluti anche il sindaco di Treia, Franco Capponi.

