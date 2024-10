Ilnapolista.it - Lukaku il peggiore contro il Lecce per la Gazzetta: “Non riesce neanche a usare il fisico”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il Vesuvio non voglia che si realizzino le parole di Paolo Di Canio quando, commentando le prestazioni diall’Inter, lo definiva “Panterone Moscione”.ilperò una prestazione simile a quella di Empoli e la sensazione che il belga debba lavorare ancora per trovare la migliore condizione. A novembre c’è un’altra sosta nazionali, chissà se rimarrà di nuovo a Castel Volturno. Intanto si becca il 5 dalladello Sport. Lo salva il Corriere dello Sport che apprezza la lotta e glissa sulla gigantesca occasione sprecata nell’area piccola.diviso tra il “ci prova” e il “nonil” Il Corriere dello Sport è più morbido sulla prestazione di: “6, ci prova nel primo tempo e nel secondo sbaglia un gol in area da posizione chic, ma lotta nel caos e serve a Raspadori un super assist in bello stile“.