Lukaku a caccia del riscatto | il bilancio contro il Milan fa ben sperare

(Di domenica 27 ottobre 2024) Romeluè in cerca didopo una serie di prestazioni opache: il suopassatoilfa beni tifosi del Napoli Si è fermato RomeluEmpoli e Lecce è stato tra i peggiori in campo, non lasciando quasi mai un segno palpabile della sua presenza. Nella sfidai salentini al Maradona si è anche divorato un gol da ottima posizione e su azione non segna dal 15 settembre scorso nella garail Cagliari. Da lì un assistil Palermo in Coppa Italia e una rete su rigore con il Como. Dopo un avvio clamoroso, il centravanti del Napoli ha iniziato a faticare. Prima lo ha annullato completamente Bremer, poi è stato il turno di Ismajli ed infine della coppia Baschirotto-Gaspar.