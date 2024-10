Terzotemponapoli.com - Lecce, Sticchi Damiani: “La squadra mi è piaciuta”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ilè uscito a testa alta dallo Stadio Maradona. Un 1-0 contro il Napoli che ha visto i salentini chiusi sì, ma in maniera ordinata. Ladi Gotti è sembrata aver dimenticato il 6-0 subito dalla Fiorentina. In qualche circostanza i giallorossi sono anche ripartiti in contropiede ed hanno rischiato di far male a Meret e compagni. Il presidenteal Quotidiano di Puglia ha voluto proprio ribadire questi concetti e l’importanza del prossimo match contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni al quotidiano.: “Dobbiamo continuare contro il Verona con questo canovaccio” “Lami è, corta, compatta, organizzata. Sono le caratteristiche che devono essere sempre in campo proprio come ieri, ildeve fare sempre gare così.