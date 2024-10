Lazio, Baroni raggiante e su Pedro non ha dubbi: “Ci stropicciamo gli occhi. Sembra uno di 27 anni” (Di domenica 27 ottobre 2024) La Lazio porta a casa altri tre punti fondamentali per la classifica, con una prestazione solida per 3-0 col Genoa: le parole di Baroni in conferenza La Lazio riesce a centrare un’altra vittoria con un Genoa non particolarmente pericoloso, ma con la stanchezza di una trasferta europea sulle gambe. Anche per questo i tre punti di oggi acquistano un’importanza ancora maggiore. Marco Baroni (LaPresse) – calciomercato.itI biancocelesti sono ora in zona Champions agganciando Atalanta, Udinese e Juventus che questa sera è impegnata contro l’Inter. Nel postpartita le parole in conferenza stampa di un soddisfattissimo Marco Baroni: La cosa che la rende più soddisfatto? “La prestazione matura, di grande mentalità , solidità , sono partite difficili e complicate. Ci sono talmente poche ore di recupero che devi attingere a queste risorse. La squadra l’ha fatto bene anche se non era facile. Calciomercato.it - Lazio, Baroni raggiante e su Pedro non ha dubbi: “Ci stropicciamo gli occhi. Sembra uno di 27 anni” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Laporta a casa altri tre punti fondamentali per la classifica, con una prestazione solida per 3-0 col Genoa: le parole diin conferenza Lariesce a centrare un’altra vittoria con un Genoa non particolarmente pericoloso, ma con la stanchezza di una trasferta europea sulle gambe. Anche per questo i tre punti di oggi acquistano un’importanza ancora maggiore. Marco(LaPresse) – calciomercato.itI biancocelesti sono ora in zona Champions agganciando Atalanta, Udinese e Juventus che questa sera è impegnata contro l’Inter. Nel postpartita le parole in conferenza stampa di un soddisfattissimo Marco: La cosa che la rende più soddisfatto? “La prestazione matura, di grande mentalità , solidità , sono partite difficili e complicate. Ci sono talmente poche ore di recupero che devi attingere a queste risorse. La squadra l’ha fatto bene anche se non era facile.

