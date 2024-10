La resilienza di Mara Venier dopo cinque interventi agli occhi (Di domenica 27 ottobre 2024) La celebre conduttrice non si arrende e continua a regalare sorrisi ai suoi fan Mara Venier affronta la sua sfida di salute con coraggio e determinazione su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La resilienza di Mara Venier dopo cinque interventi agli occhi Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La celebre conduttrice non si arrende e continua a regalare sorrisi ai suoi fanaffronta la sua sfida di salute con coraggio e determinazione su Donne Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Mara Venier conduce Domenica In dopo l’intervento all’occhio: â€śÈ il quinto, sono ancora un pò rallentata” - Mara Venier è stata operata per la quinta volta alla retina dell’occhio. Tra le sue storie Instagram una foto post intervento, eseguito sabato 26 ottobre. Oggi la conduttrice è in diretta a Domenica ... (fanpage.it)

Mara Venier a Domenica In dopo l'intervento alla retina: «Non vi spaventate. Sono un po' rallentata dall'anestesia, ma ci sono» - Mara Venier è stata operata ieri - sabato 26 ottobre - alla retina dell'occhio destro per la quinta volta nel giro di pochi mesi e l'ha annunciato ai fan sul proprio profilo ... (msn.com)

Mara Venier nuovamente operata, l’annuncio a Domenica In: “Non vi spaventate” - E’ in onda un nuovo appuntamento con Domenica In, condotto come sempre da Mara Venier in diretta sui teleschermi di Rai 1. La conduttrice è ... (msn.com)

Mara Venier: “Non vi spaventate”, subìto il suo quinto intervento all’occhio - Mara Venier ha subìto l’ennesimo intervento all’occhio Quest’estate Mara Venier ha avuto un serio problema all’occhio proprio mentre si rilassava e stava ... (lanostratv.it)