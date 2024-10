Inter-Juventus, settimana horror per Danilo. E lo spettro dell’Arabia si avvicina (Di domenica 27 ottobre 2024) Nuovo errore di valutazione da parte di Danilo durante Inter-Juventus, procurando il rigore ai nerazzurri per fallo su Thuram: non aveva convinto già in precedenza Al suo ultimo anno di contratto, il capitano della Juventus sta letteralmente trovando difficoltà e poca serenità. Danilo è stato suo malgrado protagonista in alcuni degli ultimi match disputati. E anche in Inter-Juventus ha commesso un’ingenuità che raramente si vede in campioni così affermati. Danilo, capitano della Juventus (LaPresse) Calciomercato.itL’ultima settimana di Danilo è stata tremenda. Gli erroracci commessi qualche giorno fa contro lo Stoccarda, con la doppia ammonizione ravvicinata e il rigore regalato ai tedeschi a pochi minuti dal termine, hanno influenzato di certo il suo ingresso in campo anche nel derby d’Italia. Calciomercato.it - Inter-Juventus, settimana horror per Danilo. E lo spettro dell’Arabia si avvicina Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nuovo errore di valutazione da parte didurante, procurando il rigore ai nerazzurri per fallo su Thuram: non aveva convinto già in precedenza Al suo ultimo anno di contratto, il capitano dellasta letteralmente trovando difficoltà e poca serenità.è stato suo malgrado protagonista in alcuni degli ultimi match disputati. E anche inha commesso un’ingenuità che raramente si vede in campioni così affermati., capitano della(LaPresse) Calciomercato.itL’ultimadiè stata tremenda. Gli erroracci commessi qualche giorno fa contro lo Stoccarda, con la doppia ammonizione rta e il rigore regalato ai tedeschi a pochi minuti dal termine, hanno influenzato di certo il suo ingresso in campo anche nel derby d’Italia.

