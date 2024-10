Inter-Juventus 3-2 al 45?, succede di tutto! Zielinski glaciale (Di domenica 27 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 3-2 il primo tempo di Inter-Juventus, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti BOTTA E RISPOSTA – Non si mette bene Inter-Juventus per i nerazzurri, che a San Siro tornano a mostrare tutte le fragilità difensive di questa prima parte di stagione. Eppure la sfida si mette sui binari giusti dopo 14 minuti, quando Marcus Thuram anticipa bene Danilo in area, il brasiliano lo colpisce sulla caviglia in ritardo e il direttore di gara non può far altro che fischiare un sacrosanto rigore. Sul dischetto si presenta Piotr Zielinski, che tira una bomba centrale e spiazza Michele Di Gregorio trovando così il gol del vantaggio. Un vantaggio che, però, dura poco. Inter-news.it - Inter-Juventus 3-2 al 45?, succede di tutto! Zielinski glaciale Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 3-2 il primo tempo di, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti BOTTA E RISPOSTA – Non si mette beneper i nerazzurri, che a San Siro tornano a mostrare tutte le fragilità difensive di questa prima parte di stagione. Eppure la sfida si mette sui binari giusti dopo 14 minuti, quando Marcus Thuram anticipa bene Danilo in area, il brasiliano lo colpisce sulla caviglia in ritardo e il direttore di gara non può far altro che fischiare un sacrosanto rigore. Sul dischetto si presenta Piotr, che tira una bomba centrale e spiazza Michele Di Gregorio trovando così il gol del vantaggio. Un vantaggio che, però, dura poco.

