In Senato si lima regolamento per cani e gatti, intanto è boom di richieste per cimitero animali Roma (Di domenica 27 ottobre 2024) A casa Rosa, al Portuense, via vai di politici che seppelliscono i loro amici a quattro zampe, il primo fu Mussolini con la gallina dei figli Si accelera in Senato per il via libera agli animali da compagnia -cani e gatti, almeno per il momento- che verranno dotati di passi per gli uffici di Palazzo Sbircialanotizia.it - In Senato si lima regolamento per cani e gatti, intanto è boom di richieste per cimitero animali Roma Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) A casa Rosa, al Portuense, via vai di politici che seppelliscono i loro amici a quattro zampe, il primo fu Mussolini con la gallina dei figli Si accelera inper il via libera aglida compagnia -, almeno per il momento- che verranno dotati di passi per gli uffici di Palazzo

