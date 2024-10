Il Frosinone c'è: pareggio per 0-0 contro la capolista Pisa. Le pagelle (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Frosinone pareggia per 0-0 contro il Pisa. Gara condizionata dall'espulsione praticamente ad inizio partita di Cichero, sanzione forse troppo severa. Nonostante l'inferiorità numerica i giallazzurri sono stati comunque pericolosi con un paio di ripartenze ed hanno sofferto relativamente poco Frosinonetoday.it - Il Frosinone c'è: pareggio per 0-0 contro la capolista Pisa. Le pagelle Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilpareggia per 0-0il. Gara condizionata dall'espulsione praticamente ad inizio partita di Cichero, sanzione forse troppo severa. Nonostante l'inferiorità numerica i giallazzurri sono stati comunque pericolosi con un paio di ripartenze ed hanno sofferto relativamente poco

