I concerti di novembre in città (Di domenica 27 ottobre 2024) Ghali, Santi Francesi, Guè, Anna, Samuele Bersani e Sum 41: sono solo alcuni dei grandi artisti che si esibiranno questo mese a Bologna. Ecco una guida con tutti gli show da non perdere. Quotidiano.net - I concerti di novembre in città Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Ghali, Santi Francesi, Guè, Anna, Samuele Bersani e Sum 41: sono solo alcuni dei grandi artisti che si esibiranno questo mese a Bologna. Ecco una guida con tutti gli show da non perdere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa fare a Milano a novembre 2024? Concerti, mostre e grandi fiere - Milano è sempre ricca di eventi e cose da fare, ma novembre presenta un programma davvero interessante. In città, infatti, ci saranno concerti da non perdere, ma anche numerose fiere nei poli cittadin ... (idealista.it)

“Concerti d’Autunno” dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari nell’Auditorium “Nino Rota” - Cinque nuovi appuntamenti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari raccolti ... due giovani artisti di successo. I “Concerti d’Autunno” si chiuderanno il 29 novembre con l’evento ... (ilikepuglia.it)

Cosa fare a Roma a novembre 2024? Un mese di mostre gratuite e concerti - Novembre è un mese ideale per visitare Roma: da un lato il clima diventa più fresco e, dall’altro, vengono organizzati tantissimi eventi in ogni quartiere della città. Dai concerti passando per le mos ... (idealista.it)

Novembre nordico. Tracce nordiche a Roma - concerti, conferenze e proiezioni. Novembre Nordico. Tracce nordiche a Roma offre una panoramica della cultura nordica con quasi 40 eventi in tutta la città di Roma, di cui molti gratuiti ... (romatoday.it)