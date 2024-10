Ha un infarto mentre corre: due sanitari presenti in zona gli salvano la vita (Di domenica 27 ottobre 2024) La fortuna nella sfortuna. Si può riassumere così la vicenda di un 51enne, colpito da infarto in strada, ma salvato da due operatori sanitari presenti per caso in zona. E’ quanto successo venerdì sera, lungo via Poletti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’uomo, secondo quando Ferraratoday.it - Ha un infarto mentre corre: due sanitari presenti in zona gli salvano la vita Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La fortuna nella sfortuna. Si può riassumere così la vicenda di un 51enne, colpito dain strada, ma salvato da due operatoriper caso in. E’ quanto successo venerdì sera, lungo via Poletti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’uomo, secondo quando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Flachi colpito da un infarto, è stato operato: “Paura, ma sto bene” - L'ex numero 10 doriano, mentre stava allenando i suoi ragazzi sul campo, si è sentito male ed è stato portato subito all'ospedale di Lavagna, dove è stato ... (ilsecoloxix.it)

Paura per Flachi, infarto in campo: è stato operato. Le sue condizioni - Attimi di paura, ma con tutto che si è risolto per il meglio, per Francesco Flachi. L'ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina - tra le altre - nella serata di giovedì 17 ottobre è stato colpito da un ... (corrieredellosport.it)

Flachi rassicura i fan dopo l'infarto: «Sto bene, sono già in piedi» - Mentre si trovava sul campo per guidare gli allenamenti del PSM Rapallo l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi è stato colpito da un infarto. Subito operato, sta bene ... (corrierefiorentino.corriere.it)

IMSA | Un titolo da infarto per Rexy a causa di un cavo difettoso - Non sono mancate le storie da seguire nell'ultima prova andata in scena sabato. Una vittoria d'addio per la partnership Cadillac-Chip Ganassi Racing, prima che GM passi con Wayne Taylor Racing by Andr ... (it.motorsport.com)