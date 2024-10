Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Juric vuole crederci:: "Ma dobbiamo essere più cattivi in fase d’attacco»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ivanha un grosso problema, e non è tanto quello relativo ai giocatori a disposizione per la trasferta di questa sera a Firenze (sono tornati sia Soulé che Mancini, assenti in Europa League): il suo cruccio più grosso è che la Roma, nonostante sia la seconda formazione della Serie A che produce più tiri (131, dietro solo al Como), è riuscita a mettere a segno appena 10 reti nelle undici sfide stagionali giocate . Ecco perché in vista della sfida del Franchi il tecnico croato auspica un cambio di passo: "avere più convinzione sotto porta, ci stiamo lavorando: siamo stati fortunati anche in virtù dei tanti legni colpiti.