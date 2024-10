Due ore dopo l’incontro con una prostituta torna da lei con un amico e la rapinano: arrestati (Di domenica 27 ottobre 2024) Tra il 23 e 24 ottobre, i carabinieri di Torino, coadiuvati dal Tribunale, hanno eseguito due ordinanze di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei due cittadini egiziani (di 22 e 24 anni) perché gravemente indiziati di rapina in concorso. Entrambi sono stati accompagnati Torinotoday.it - Due ore dopo l’incontro con una prostituta torna da lei con un amico e la rapinano: arrestati Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tra il 23 e 24 ottobre, i carabinieri di Torino, coadiuvati dal Tribunale, hanno eseguito due ordinanze di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei due cittadini egiziani (di 22 e 24 anni) perché gravemente indiziati di rapina in concorso. Entrambi sono stati accompagnati

Due ore dopo l'incontro con una prostituta torna da lei con un amico e la rapina: arrestati - Il piano iniziale era quello di avere un rapporto con una trans escort, fumare del crack e rubarle i soldi, ma è saltato quando lei ha rifiutato la droga ...

