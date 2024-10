Quifinanza.it - Desertificazione commerciale, quando la bottega di fiducia diventa un ricordo

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Negli ultimi anni, abbiamo visto sempre più negozi chiudere i battenti, e i titoli dei giornali suonare come necrologi per attività che sembravano destinate a durare per sempre. È un fenomeno che oggi ha un nome preciso:. Parliamo di una lenta scomparsa delle attività in intere zone, che lascia i residenti senza servizi fondamentali e mette a dura prova la vitalità economica dei territori. “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, recita la hit di Gianni Morandi. Sì, ma le botteghe di paese non esistono più. In Italia laha assunto dimensioni importanti: in un decennio sono sparite ben 140 mila imprese.