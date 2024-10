Controlli alle imprese che ricevono almeno 100mila euro di aiuti pubblici (Di domenica 27 ottobre 2024) Il ministero dell’Economia e delle Finanze impone una stretta alle imprese che ricevono almeno 100.000 euro di contributi pubblici imponendo la presenza di un rappresentante ministeriale in ogni società, anche privata. Così prevede l’articolo 112 del disegno di legge di Bilancio presentato dal governo alla Camera. I soggetti interessati Il rappresentate del Mef sarà parte dell’organo di controllo di queste società. Lo scopo è quello di irrobustire i Controlli sul modo in cui le aziende spendono i soldi. L’obbligo di integrare il “collegio di revisione o sindacale” riguarda “società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa”. La cifra viene fissata in via transitoria in almeno 100. Quifinanza.it - Controlli alle imprese che ricevono almeno 100mila euro di aiuti pubblici Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il ministero dell’Economia e delle Finanze impone una strettache100.000di contributiimponendo la presenza di un rappresentante ministeriale in ogni società, anche privata. Così prevede l’articolo 112 del disegno di legge di Bilancio presentato dal governo alla Camera. I soggetti interessati Il rappresentate del Mef sarà parte dell’organo di controllo di queste società. Lo scopo è quello di irrobustire isul modo in cui le aziende spendono i soldi. L’obbligo di integrare il “collegio di revisione o sindacale” riguarda “società, enti, organismi e fondazioni che, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa”. La cifra viene fissata in via transitoria in100.

