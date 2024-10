Conte può contare sul vero Anguissa, il dato è super: nessuno come lui in Napoli-Lecce! (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Napoli e Antonio Conte hanno finalmente ritrovato la versione migliore di Frank Zambo Anguissa: il primato conquistato contro il Lecce è da urlo. Il Napoli ha finalmente ritrovato grande solidità difensiva, unita a un ottimo equilibrio di squadra. L’undici azzurro riesce a muoversi in grande sintonia e – quasi – l’intera parte del merito va attribuita ad Antonio Conte. Il tecnico Leccese è riuscito, al momento, nell’impresa di recuperare le caratteristiche mentali e tecniche dei propri giocatori. Il manifesto dell’operato dell’allenatore salentino è Frank Zambo Anguissa, centrocampista tornato ad alzare la qualità delle proprie prestazioni in maniera notevole. Il nazionale del Camerun sta facendo la differenza negli ultimi incontri, diventando un vero e proprio tuttofare: fase di interdizione perfetta e servizio di passaggi estremamente qualitativo. Spazionapoli.it - Conte può contare sul vero Anguissa, il dato è super: nessuno come lui in Napoli-Lecce! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ile Antoniohanno finalmente ritrovato la versione migliore di Frank Zambo: il primato conquistato contro ilè da urlo. Ilha finalmente ritrovato grande solidità difensiva, unita a un ottimo equilibrio di squadra. L’undici azzurro riesce a muoversi in grande sintonia e – quasi – l’intera parte del merito va attribuita ad Antonio. Il tecnicose è riuscito, al momento, nell’impresa di recuperare le caratteristiche mentali e tecniche dei propri giocatori. Il manifesto dell’operato dell’allenatore salentino è Frank Zambo, centrocampista tornato ad alzare la qualità delle proprie prestazioni in maniera notevole. Il nazionale del Camerun sta facendo la differenza negli ultimi incontri, diventando une proprio tuttofare: fase di interdizione perfetta e servizio di passaggi estremamente qualitativo.

