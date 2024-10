Caso banche dati: "Hacker in contatto con mafie e servizi segreti" (Di domenica 27 ottobre 2024) La presunta associazione per delinquere, al centro dell’inchiesta milanese sui dossieraggi, gode «di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e quello dei servizi segreti, pure stranieri» e gli indagati «spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi». embedpost id="1945086" Lo scrive negli atti il pm della Dda Francesco Feedpress.me - Caso banche dati: "Hacker in contatto con mafie e servizi segreti" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024) La presunta associazione per delinquere, al centro dell’inchiesta milanese sui dossieraggi, gode «di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e quello dei, pure stranieri» e gli indagati «spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi». embedpost id="1945086" Lo scrive negli atti il pm della Dda Francesco

