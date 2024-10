Biden sull’attacco israeliano: “Autodifesa necessaria, ora la pace è l’unica via” (Di domenica 27 ottobre 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito l’attacco israeliano verso l’Iran un atto di “Autodifesa” e ha espresso la speranza che l’azione possa concludere il ciclo di rappresaglie nella regione. Con queste parole, gli Stati Uniti confermano il loro sostegno a Israele, loro principale alleato in Medio Oriente, che aveva preventivamente informato Washington L'articolo Biden sull’attacco israeliano: “Autodifesa necessaria, ora la pace è l’unica via” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Biden sull’attacco israeliano: “Autodifesa necessaria, ora la pace è l’unica via” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha definito l’attaccoverso l’Iran un atto di “” e ha espresso la speranza che l’azione possa concludere il ciclo di rappresaglie nella regione. Con queste parole, gli Stati Uniti confermano il loro sostegno a Israele, loro principale alleato in Medio Oriente, che aveva preventivamente informato Washington L'articolo: “, ora lavia” proviene da Il Difforme.

