Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024: anche Fabio Fognini entra nel tabellone principale, battuto di forza Cazaux

(Di domenica 27 ottobre 2024) Pernon è ancora giunto il tempo di arrendersi alle nuove leve, anzi. Contro il francese Arthur, di 15 anni più giovane, il ligure cla qualificazione per ildel Masters 1000 di: giocherà così il torneo transalpino indoor per l’undicesima volta a livello di main draw. Non ha mai fatto meglio del terzo turno del 2018 (se vi ha giocato un paio di partite rimaste memorabili), ma questo 7-6(4) 4-6 6-2 lo rimette sotto i riflettori. Primo set non troppo lottato almeno fino al 2-2, poi arriva il colpo di mano di, che piazza il break nel quinto gioco e lo fa a 30. Seguono due game ai vantaggi, il taggiasco potrebbe andare sul 5-2, non lo fa e si ritrova a subire il controbreak del 4-4.