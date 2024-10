Arrestato un ex poliziotto per traffico di dati riservati: l’inchiesta della Dda di Milano (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel mondo del crimine informatico, le informazioni possono rivelarsi di fondamentale importanza. Un nuovo caso ha catturato l’attenzione delle autorità e dei media, con l’arresto di Nunzio Samuele Calamucci, un ex poliziotto coinvolto in un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Le accuse contro di lui non sono di poco conto: possedere un hard disk che pare contenga ottocentomila Sdi, abbreviativo che indica informazioni stratificate e riservate acquisite dalla banca dati delle forze dell’ordine. l’inchiesta ha svelato dettagli inquietanti su come i dati possano essere maneggiati e trasferiti nel mondo del crimine. Gaeta.it - Arrestato un ex poliziotto per traffico di dati riservati: l’inchiesta della Dda di Milano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel mondo del crimine informatico, le informazioni possono rivelarsi di fondamentale importanza. Un nuovo caso ha catturato l’attenzione delle autorità e dei media, con l’arresto di Nunzio Samuele Calamucci, un excoinvolto in un’inchiestaDirezione Distrettuale Antimafia di. Le accuse contro di lui non sono di poco conto: possedere un hard disk che pare contenga ottocentomila Sdi, abbreviativo che indica informazioni stratificate e riservate acquisite dalla bancadelle forze dell’ordine.ha svelato dettagli inquietanti su come ipossano essere maneggiati e trasferiti nel mondo del crimine.

