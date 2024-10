Davidemaggio.it - Alan Friedman ha perso un dente a Ballando

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ogni ‘inci’ ha la sua ragione. In questo non fa eccezione la caduta di Giada Lini avvenuta ieri sera nel corso della quinta puntata dicon le Stelle. Ospite di Mara Venier a Domenica In,ha spiegato il motivo surreale per il quale, durante una presa, ha lasciato cadere incautamente a terra la sua insegnante. Poco prima di scendere in pista, il giornalista americano ha, infatti, un. () Io e Giada siamo nella ‘sala delle stelle’. () Nell’angolo c’è questo bellissimo paniere dove una delle ballerine, Anastasia Kuzmina, ogni settimana porta dolci, cioccolati, biscotti. Perché sì, prende la fame. Cosa succede? Io, in segreto, prendo un cioccolato, perché io sono a dieta e non ho mangiato cioccolato da mesi. Prendo questo cioccolato – era un blocco – e ho dato un morso.