Ilgiorno.it - A Crema i dolcissimi debutti di Grello e La Torta di Julia. Chi apre e chi chiude in città

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Cremona) – Negli ultimi giorni ina tenere banco sono state le aperture di due pasticcerie. Nella centralissima via Mazzini ha debuttato– dalla fusione dei cognomi dei due titolari – che ha ridato vita all’antica pasticceria Dossena, per decine d’anni al centro della via principale di. E venerdì ha aperto i battenti Ladi, in via De Gasperi, negozio molto atipico perché non solo offre pasticceria nostrana ma anche dolci tipici dell’Oriente e della Grecia che Raoua (nella foto), giovane siriana, sta portando all’attenzione deischi. Dolci raffinatissimi che la pasticcera offre ai clienti oltre alla possibilità di fermarsi per un the, una colazione, un momento di pausa. Il negozio porta il nome della figlia.