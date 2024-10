Voti Torino Como: la favola di Njie, la sicurezza di Milinkovic e l’abilità di Strefezza. I migliori della sfida vinta dai granata 1-0 (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Torino torna a vincere e lo fa tra le mura amiche contro il Como con la rete del classe 2005 Njie L’eroe che non ti aspetti, il portiere che salva il risultato, il fantasista che non incide ma non abbastanza. Ecco i migliori in campo della sfida di ieri sera al Grande Torino che Calcionews24.com - Voti Torino Como: la favola di Njie, la sicurezza di Milinkovic e l’abilità di Strefezza. I migliori della sfida vinta dai granata 1-0 Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Iltorna a vincere e lo fa tra le mura amiche contro ilcon la rete del classe 2005L’eroe che non ti aspetti, il portiere che salva il risultato, il fantasista che non incide ma non abbastanza. Ecco iin campodi ieri sera al Grandeche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime Notizie Serie A : vittorie interne per Udinese e Torino - Cagliari e Como vanno ko. Le date per il recupero di Bologna-Milan - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ... (Calcionews24.com)

Torino Como - Milinkovic-Savic : «Conta la squadra - non le parate. Oggi ho fatto solo il mio dovere» - Il portiere del Torino ha parlato della sua meravigliosa prestazione in occasione della vittoria con il Como Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, è stato tra i migliori in campo nella vittoria dei granata per 1-0 contro il Como. Queste le ... (Calcionews24.com)

Torino Como - Goldaniga : «Ci manca questo per fare i punti. Fabregas? Vi spiego perché è incredibile» - Il difensore del Como è intervenuto nel post partita contro il Torino con i comaschi usciti sconfitti per 1-0 Edoardo Goldaniga, difensore del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta per 1-0 in casa del Torino e del lavoro di Cesc ... (Calcionews24.com)

Il Torino batte il Como : Njie e Milinkovic decisivi - AGI - Dopo tre sconfitte consecutive si interrompe l'emorragia di risultati per il Torino, che vince una durissima partita contro il Como: il giovane Njie firma l'1-0 che vale tre punti pesantissimi per Vanoli. Si inizia con un ottimo ritmo nella ... (Agi.it)