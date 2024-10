Ilfattoquotidiano.it - Trieste da 70 anni sarà anche Italia, ma non solo: è Europa ed è mondo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una volta, tornando in treno a Genova come faccio da quarant’, senza volerlo ascoltai un signore veneto che telefonava a sua moglie: “Sono stato a. Ma sai che è proprio bella? Non sembra ne”. Questa voce dal sen fuggita mi torna in mente oggi, che si celebra il 70esimoversario del ritorno diall’, il 26 ottobre 1954, novedopo la fine della seconda guerra mondiale. Venti giorni prima, il 5 ottobre – lo dico per quanti hanno ormai sostituito storia e geografia con Google Maps – il Memorandum di Londra aveva restituito all’e tutta la zona A, ancora occupata da diecimila soldati angloamericani, e attribuito la zona B, con Capodistria, alla oggi implosa Jugoslavia.