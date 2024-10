Thesocialpost.it - Tremendo, auto si ribalta in galleria: traffico bloccato

(Di sabato 26 ottobre 2024) Abbadia Lariana – Pericoloso incidente lungo la Strada Statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” nel pomeriggio di sabato 26 ottobre. Intorno alle 15.30, un’mobile si èta all’interno dello svincolo per Abbadia Lariana e la strada provinciale 72, in direzione nord. Al momento, non si conoscono le condizioni della persona alla guida, ma il veicolo, finito in mezzo alla carreggiata, hala circolazione rendendo difficile il passaggio degli altri mezzi. Sanitari e pompieri sul posto Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari e i pompieri, impegnati a rimettere in posizione l’per poter procedere alla sua rimozione dalla carreggiata. La presenza del veicoloto ha creato gravi disagi alla viabilità, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per risolvere la situazione.