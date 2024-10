Torta di mandorle senza farina e senza amidi Delicata umida e gustosissima!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Non serve, neppure olio, burro, latte, per questadi, neppure amido o fecola! Sembra incredibile, ma è possibile eccome, preparare un dolce soffice, umidoi classici ingredienti. Il sale agirà da lievitante, le uova da legante, ma ad un patto: bisogna lavorarle a lungo, separando i rossi dai bianchi e montandoli con le fruste elettriche per far incorporare quanta più aria possibile. Ecco il segreto di tanta leggerezza. L’arancia e il succo di arancia amplificheranno a dismisura le note aromatiche della, rendendo questo dessert spettacolare. Io lo offro anche ai più piccini che ne vanno matti.