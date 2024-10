TLB il kebab napoletano di qualità conquista Milano

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ildimade in Napoli di TLB arriva nel cuore diil capoluogo lombardo con il nuovo locale aperto in via dei Piatti 4 (angolo via Torino) a due passi dal Duomo. Tanti i clienti che hanno affollato il punto vendita di TLB in questi primi giorni di apertura, dopo l’inaugurazione avvenuta sabato 19 ottobre scorso La storia di TLB, un format take away nato con l’obiettivo di valorizzare il tipico piatto mediorientale fondendo diverse culture culinarie con accostamenti di ingredienti di primissima, inizia a Napoli nel 2002 per iniziativa dei fratelli Marietta e Genny Donzelli. Il primo locale è al Corso Umberto, e riscuote subito grande successo grazie alla vicinanza con la sede centrale dell’Università e alla grandedel suo, apprezzata dai tanti studenti che gravitano nella zona.