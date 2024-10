Striscione contro il massacro a Gaza, l’apicoltore Marco Borella dalla multa al bagno di folla: “Ho vinto la mia battaglia” (Di sabato 26 ottobre 2024) Cesano Maderno (Monza Brianza) – “Ah, sei tu quel ragazzo? Ti ho visto sui giornali, e beh, sì avevi proprio ragione”. Tutto detto in dialetto. La voce quella di una vecchietta soddisfatta fra le bancarelle del mercato in piazza Giacinto Facchetti a Cesano Maderno. La scena si riprete simile, almeno 4 o 5 persone in mezz’ora. Qualcuno chiede anche di fotografare il banchetto. ?“Siamo con te, c’è la libertà di mezzo”. Marco Borella, barba lunga e occhi miti, è tornato al suo posto al mercato. Ha montato il suo bancetto, ci ha steso sopra a mo’ di tovaglia una kefia (“lo faccio da un anno, ma di questa non si era accorto nessuno”) e lo Striscione di un metro con la scritta ‘Stop bombing Gaza, Stop genocide’. Ilgiorno.it - Striscione contro il massacro a Gaza, l’apicoltore Marco Borella dalla multa al bagno di folla: “Ho vinto la mia battaglia” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Cesano Maderno (Monza Brianza) – “Ah, sei tu quel ragazzo? Ti ho visto sui giornali, e beh, sì avevi proprio ragione”. Tutto detto in dialetto. La voce quella di una vecchietta soddisfatta fra le bancarelle del mercato in piazza Giacinto Facchetti a Cesano Maderno. La scena si riprete simile, almeno 4 o 5 persone in mezz’ora. Qualcuno chiede anche di fotografare il banchetto. ?“Siamo con te, c’è la libertà di mezzo”., barba lunga e occhi miti, è tornato al suo posto al mercato. Ha montato il suo bancetto, ci ha steso sopra a mo’ di tovaglia una kefia (“lo faccio da un anno, ma di questa non si era accorto nessuno”) e lodi un metro con la scritta ‘Stop bombing, Stop genocide’.

